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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da silahlı saldırı
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Adana'da bıçaklı saldırı! Şüpheli aranıyor

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis kimliği belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

Adana'da silahlı saldırı
Adana'da silahlı saldırı
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AA

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde bir kişinin silahla ateş açılması sonucu yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahalleye ulaşan ekipler, yaralı bir kişinin otomobille hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Ramazan B.'nin O.C. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede tabancaya ait 4 boş kovan bulundu.

Polis olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen O.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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