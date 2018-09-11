Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 336 gram uyuşturucu ele geçirildi. Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre zanlıların bulunduğu sokakları ve eşkallerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A. ve M.K'yi yakaladı.

UYUŞTURUCU İLE BİRLİKTE BİR MİKTAR PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda bir ağacın dibi ile Güney Park Stadyumu'nun tribününde 336 gram esrar buldu. Ayrıca ekipler, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ