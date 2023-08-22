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        Haberler Gündem Adana'da sulama kanalına düşen kız çocuğunun cansız bedeni bulundu - Güncel haberler

        Adana'da sulama kanalına düşen kız çocuğunun cansız bedeni bulundu

        Adana'da ayağını yıkarken sulama kanalına düşerek kaybolan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:55 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:55
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        Sulama kanalına düşen kız çocuğu boğuldu
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        Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının kıyısına gelen 15 yaşındaki Suriyeli Yaprak Halit, ayağını yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

        Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Büro Amirliği ekipleri, suda kaybolan kız çocuğunun bulunması için çalışma yaptı.

        Halit'in yakınları da sulama kanalı kıyısında gezerek kız çocuğunu arama çalışmalarına destek verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince çocuğun cansız bedenine suya düştüğü noktadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

        Cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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