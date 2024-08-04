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        Haberler Gündem Adana'da sulama kanalında cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Adana'da sulama kanalında cansız erkek bedeni bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında cansız erkek bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:29 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:29
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        Sulama kanalında cansız beden bulundu
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        Kayarlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında cansız beden olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve dalgıç polisler cansız bedeni kanaldan çıkardı.

        Yapılan incelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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