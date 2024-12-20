Adana'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Pozantı-Çamardı kara yolunda Mehmet E. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile kamyonetteki Bülent B. ve Ertuğrul Korkmaz (53) araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtakiler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Yaptıkları kontrollerde Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Korkmaz'ın cenazesi, kaza yerindeki çalışmanın ardından morga götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.