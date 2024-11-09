Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da taksici ile yolcu anlaşmazlığı: Pompalı tüfekle vurdu | Son dakika haberleri

        Adana'da taksici ile yolcu anlaşmazlığı: Pompalı tüfekle vurdu

        Adana'nın Seyhan ilçesinde bir taksici, başka bir taksici ve bir yolcu ile tartışma yaşadı. Tarafların yakınlarının gelmesi sonrası büyüyen kavgada taksici, 2 kişi pompalı tüfekle vurdu. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksici pompalı tüfekle vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana’da bir taksi şoförü yolcu sırasında anlaşmazlık yaşadığı başka şoförü ve onun 2 akrabasını pompalı tüfekle vurdu. Kovalamaca sonucu yakalanan taksi şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, 7 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında şoför olan Yusuf O. (67), bir başka şoför olan İbrahim O. (39) ile müşteri sırasında anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine Yusuf O. ve İbrahim O. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        İki taraf yakınlarına haber verdi. Taraflarının yakınlarının gelmesiyle kavga büyüdü. Yusuf O., kavga sırasında pompalı tüfekle İbrahim O., kuzenleri Metin O. (35) ve Mustafa O. (29)’yu vurdu. Ardından Yusuf O., arkadaşı Kafer G. ile birlikte kamyonete binip kaçtı.

        REKLAM

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        “YUNUS POLİSLERİNDEN KAÇAMADILAR”

        Bölgeye sevk edilen Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı yunus ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler bölgeye yakın bir yerde yakalandı. Araçta ise 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf O. ve arkadaşı Kafer G. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Yusuf O.’un buradaki ifadesinde, “Yolcu meselesinden tartıştık. Akrabalarını çağırınca tüfekle ateş açtım” dediği öne sürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"