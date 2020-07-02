Adana'da tartıştığı öğretmeni tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, önceki gün ağabeyine yardımcı olmak için bulunduğu kafede, tartıştığı müşterilerden Ömer Ş. (27) tarafından tabancayla 5 yerinden vurularak ağır yaralanan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık'ın (33) tedavisi sürüyor.

Hayati tehlikeyi atlatmasının ardından ifadesine başvurulan Yaltırık'ın, Ömer Ş. ve arkadaşı Umut B'yi (18) kadın müşterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle uyardığını, bunun üzerine iki şüphelinin bölgeden uzaklaştığını, bir süre sonra dönüp "Bizimle sert konuştun" diyerek kendisiyle tartıştıklarını ve ardından tabancayla ateş ettiklerini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 12 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ömer Ş. ile arkadaşı Umut B. adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ömer Ş. tutuklandı, Umut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğretmen Şakir Yaltırık, ağabeyine ait iş yerinde 30 Haziran'da tartıştığı iki müşteriden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanmış, polis, şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandığı hafif ticari aracı Toros Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulmuş, Ömer Ş. bir aracın altında saklanırken, Umut B. ise bir parktaki bankta otururken yakalanmıştı.