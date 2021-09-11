Adana’da tekstil fabrikasında yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da gece saatlerinde tekstil fabrikasında çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi

Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Adana’da tekstil fabrikasında yangın
0:00 / 0:00
DHA

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi.

Gece vardiyasında çalışan tekstil işçileri, fabrikanın depo bölümünden dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede fabrikanın bir bölümünü saran yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler dışarı çıkartıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürdü. DHA'nın haberine göre; yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SİLAH HAKKI! Son dakika: Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı! - Haberler
GÜNDEM Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı!
11 Eylül'de ne oldu? 11 Eylül saldırısının önemi nedir?
GÜNDEM 11 Eylül'de ne oldu?
BÜYÜK ACI! Son dakika: Evlilik teklifi almıştı! Trafik kazasında öldü! - Haberler
GÜNDEM Evlilik teklifi almıştı! Büyük acı!
1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu! Pandemi destek başvurusunu E-Devlet'ten yap
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
KYK burs başvuruları 2021 ne zaman başlıyor? KYK'dan burs başvuru açıklaması geldi mi?
GÜNDEM KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
ALARM VERİLDİ! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Hava durumu - Haberler
GÜNDEM Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!
İzmir'de kontrolden çıkan araç yan yola uçtu: 1 ölü
GÜNDEM Kontrolden çıkan araç yan yola uçtu: 1 ölü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de
GÜNDEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıkları için ...
Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı
GÜNDEM AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı
Son dakika! Ankara'da direğe çarpan yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Direğe çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.