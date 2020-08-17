Adana'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 sanık hakkında dava

AA

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen tutuklu Z.T, V.Ö. ile tutuksuz O.K, E.E, İ.T. ve D.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların mağdur K.E'yi telefonla arayarak terör örgütü PKK'ya yardım ettiğinin belirlendiğini söyledikleri ve bu durumdan kurtulması için iki banka hesabına 21 bin lira göndermesini istedikleri belirtildi.

Sanıkların para yatırıldıktan sonra mağdur K.E. ile iletişimi kestikleri ve yatırılan 21 bin lirayı çektileri anlatılan iddianamede, sanıkların dolandırıcılık suçundan cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

. B. Topaloğlu