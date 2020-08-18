Adana'da telefonla dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi

AA

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz İ.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İ.K. için dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İ.K'nin mağdur E.T'yi telefonla arayıp kendisini banka personeli olarak tanıttığı, hesabından bilgisi dışında para aktarımı yapıldığını ve bu durumdan kurtulması için verdiği hesaba 4 bin 800 lira göndermesini söylediği belirtildi.

İ.K'nin, hesabına para yatırıldıktan sonra mağdur E.T. ile iletişimi kestiği ve yatırılan 4 bin 800 lirayı çektiği bildirilen iddianamede, sanığın dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen İ.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

. B. Topaloğlu