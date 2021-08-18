Adana'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de örgüt üyeliğinde bulunup, örgütün bölgede zayıflamasının ardından Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartması sonrası TEM ekipleri, 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin görev aldığı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital malzemelere el konuldu. DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.