Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

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AA

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ü.H. ile avukatı katıldı.

Sanık Ü.H. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve silahlı eğitim almadığını iddia etti.

Kod adı kullanmadığını savunan Ü.H, "Ben terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmedim. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Örgüte eleman temin etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, örgüte eleman temin etmeye çalışan sanığın, "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan kişilerle iletişiminin belirlendiğini, örgütsel ders ve sohbetlere katıldığını, Suriye'de çatışmalarda hayatını kaybeden örgüt üyelerinin cenazelerine gittiğini belirterek, Ü.H'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, Ü.H'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.