Adana'da terör örgütü PKK/KCK şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi

AA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı olduğu öne sürülen L.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

L.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından dolayı 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H'nin Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinde düzenli olarak bulunduğu belirtildi.

L.A'nın terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, örgütün yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına diğer şüphelilerle uyduğu ve örgüte sempatisi olan ve etrafında bulunan arkadaşlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen tutuklu L.A. ise suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

. B. Topaloğlu