Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 GJ 781 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık yolunda elektrik direğine çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Otomobilde inceleme yapan sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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