Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 208 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 330 gram esrar, 1 kilo 205 gram sentetik uyuşturucu, 508 uyuşturucu hap, 312 gram kokain, 51 gram eroin, ruhsatsız 3 tabanca ve bu silaha ait 25 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 208 zanlıdan 28'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 179'u serbest bırakıldı.
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