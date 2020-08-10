Adana'da uyuşturucu ticareti davasında yargılanan sanığa 3 yıl 10 ay hapis cezası

AA

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar F.O. ve B.Ş. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak F.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması, sanık B.Ş'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık F.O, savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' dedi.

Sanık B.Ş. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.O'yu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

B.Ş'nin ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

. B. Topaloğlu