Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

AA

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık A.L. katılmazken avukatı mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak A.L'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık A.L'nin avukatı ise müvekkilinin kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık A.L. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.