Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası

AA

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ö.T. katılmadı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını, uyuşturucu paketlerinde ve hassas terazide parmak izi tespit edildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ö.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını istedi.

Sanık Ö.T'nin avukatı, müvekkilinin kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Dosya kapsamındaki tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Ö.T'nin beraatine karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanık Ö.T. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.