Adana'da uyuşturucu ticareti şüphelilerine 15 yıla kadar hapis istemi

AA

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuksuz şüpheliler H.A. ve E.B. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler H.A. ve E.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı narkotik uygulamasında, H.A. ve E.B'nin üzerinden parmak izleri tespit edilen poşetler içerisinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı.

Şüphelilerin, uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu belirtilen iddianamede, H.A. ve E.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen H.A. ve E.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

. B. Topaloğlu