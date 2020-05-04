Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa hapis istemi

AA

Savcılıkça uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuksuz A.R.K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli A.R.K. için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30035 sokaktaki bir ikamette yaptığı operasyonda sanığın parmak izi tespit edilen çanta içerisinde satışa hazır 194 gram esrar maddesi ile 420 adet ecstasy hap ele geçirildiği kaydedildi.

Şüpheli A.R.K'den ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarı ve çeşitliliği ile uyuşturucu madde ambalajlarında sanığa ait parmak izinin tespit edilmesi dikkate alınarak üzerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.R.K. ise suçlamaları kabul etmedi.

. B. Topaloğlu