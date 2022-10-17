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Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da 11 Ekim'de düzenlenen ve 6 kişinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı. Diğer üç zanlı ise sınır dışı edilecek.

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı
Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı
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AA

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ekim'de 5 kişinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında aranan bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 6 şüpheliden H.Z. (41) ve M.A'nın (21) Suriye'de örgüt saflarında silahlı çatışmalara katıldıkları belirlendi. Zanlılardan M.S.H'nin ise örgütün propaganda videolarında "figüranlık" yaptığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z, M.A ve M.S.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 zanlıdan 5'ini yakalamıştı.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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