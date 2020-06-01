Adana'da yardım amaçlı kurulan giysi toplama kutusundan hırsızlık

AA

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78026 Sokak'ta belediyenin ihtiyaç sahipleri için kurduğu giysi toplama kutusundaki kıyafetlerin büyük bir bölümü motosikletli bir kişi tarafından çalındı.

Evinin balkonundan olaya şahit olan Murat Karabuluter (39),kıyafetlerin çalınma anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, şüphelinin kutudaki kıyafetleri alıp beğenmediklerini attıktan sonra motosikletinin sepetine yükleyip uzaklaştığı görülüyor.

Karabuluter'in ihbarı üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Murat Karabuluter, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin olayı fark edip kendisine haber verdiğini, bunun üzerine cep telefonuyla olayı görüntüleyip durumu polise bildirdiğini söyledi.