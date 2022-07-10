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Adana'da yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu

Ailesiyle bayram ziyaretinden dönen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Elisa Yakub, dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Elisa Yakup çevredekilerin yardımıyla kanaldan sağ olarak çıkarıldı. Yeğenini kurtarmak için daha önce kanala giren dayısı Mahmud Hanora ise akıntıya kapılarak kayboldu

Adana'da yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu
Yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kayboldu
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AA

Adana’da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için suya giren kişi kayboldu.

Ailesiyle akraba ziyaretinden dönen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Elisa Yakub, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’nda, çevresi demir parmaklıkla çevrili ancak temizlik için kullanılmak üzere açık olan araç giriş-çıkış yolundan sulama kanalının kıyısına geldi. Küçük kız burada dengesini yitirmesi sonucu suya düştü.

Elisa'nın suya düştüğünü gören annesi Fatma Yakub, ardından dedesi Muhammed Hanora (65) ve dayısı Mahmud Hanora (27) kanala girdi.

Çevredekilerinde yardımıyla Elisa ve annesi Fatma kanaldan çıkartıldı. Dede Muhammed ise kendi imkanlarıyla kanaldan çıktı.

Yeğenini kurtarmak için kanala giren Mahmud Hanora ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Anne Fatma ve kızı Elisa 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı, dede Muhammed ise ayakta tedavi edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği dalgıçlarının Mahmud Hanora için arama çalışması başlattığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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