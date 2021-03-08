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Adana'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adana'da yol kenarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Ekiplerin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Adana'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Yol kenarında cansız beden!
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AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti. AA'nın haberine göre; polis ekipleri ölen kişinin üzerinde kimlik olmadığını belirledi.

Ekiplerin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi ve yakınlarına ulaşılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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