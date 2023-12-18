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        Haberler Gündem Adana'da yolcu otobüsünde 300 bin dolu makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Adana'da yolcu otobüsünde 300 bin dolu makaron ele geçirildi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsünde 300 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:11 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:11
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        Yolcu otobüsünde 300 bin dolu makaron ele geçirildi
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        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D-750 kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsünde dedektör köpekle yaptığı aramada 10 kolide 300 bin dolu makaron ele geçirdi.

        Kolileri otobüse verdiği tespit edilen B.S. gözaltına alındı.

        İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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