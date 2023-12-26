Adana'daki arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çandırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte dolaşan arkadaş grubu içinde Muhammet Akyol ve Mahir S., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BACAKLARINDAN YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Akyol, tabanca ile Mahir S.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladı.

Hemen ardından grup içerisinde kimliği belirsiz bir kişi ise Akyol'u tabancayla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyol ile bacaklarından yaralanan Mahir S., ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akyol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahir S. ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.