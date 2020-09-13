Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

AA

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz, helikopter ve uçakla yangına müdahale etti.Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de çıkan yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 9 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına kentin yanı sıra farklı şehirlerden gelen ekiplerle havadan ve karadan müdahale edilmişti.