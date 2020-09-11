Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde önceki gün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahaleye, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.Yangına 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR