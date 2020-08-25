Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.Çok sayıda araç ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürecek.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgedeki çalışmaları gece boyunca inceledi, yetkililerden bilgi aldı.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye de yeniden başlanacağı bildirildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR