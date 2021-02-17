Adana'daki PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlı serbest bırakıldı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kentte düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlıların tamamı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 14'ü ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları, geçmişte terör örgütü PKK/KCK'nın yasa dışı eylemlerine katıldıkları, güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve taşlı saldırı gerçekleştirdikleri öne sürülen ve PKK elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi 15 Şubat öncesinde de eylem yapabilecekleri değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin desteğiyle 13 Şubat'ta şafak vakti baskın düzenlenmişti. Operasyonda zanlılardan 25'i gözaltına alınmıştı.