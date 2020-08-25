Adana'daki yangından zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarıldı

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza (SYDV) 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Geçmiş olsun Adana." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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