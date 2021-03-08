Adana'daki

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık N.A. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında bankanın teftiş kurulu raporuna göre "operasyon destek elemanı" olarak çalışan sanığın dekont bastırmadan sahte imzayla müştekilerin hesaplarındaki 62 bin 271 lirayı zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini belirterek, "zimmet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık N.A, savunmasında "Ben tüm müştekilerin zararlarını soruşturma aşamasında giderdim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, müştekilerin zararını soruşturma aşamasında gideren N.A'yı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.
YORUMLAR