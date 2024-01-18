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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demir'de Hikmet Karaman dönemi - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demir'de Hikmet Karaman dönemi

        Yukatel Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 19:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:11
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        Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oluyor.

        TRT Spor'un haberine göre; teknik direkttör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Serkan Damla'ya emanet eden Adana Demirspor'da Hikmet Karaman göreve getiriliyor. Mavi şimşekler, 63 yaşındaki teknik direktör ile anlaşmaya vardı.

        Ligde 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor, kupada da 24Erzincanspor'a elendi.

        Adana Demirspor geride kalan 20 haftada 29 puan topladı.

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