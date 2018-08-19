Adana Demirspor: 0 - Denizlispor: 1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor, Cemil Tunç
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 85 Berk Yıldız), Traore, Emre Nefiz (Dk. 60 Murat Akın), Pote, Kage (Dk. 46 Murat Duruer), Mitrovic, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler, Kosecki
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 77 Deniz Vural), Burak Altıparmak, Burak Çalık (Dk. 85 Tisdell), Kerem Can Akyüz (Dk. 73 Gökhan Süzen), Abdulkerim Bardakçı, Muhammed Himmet Ertürk
Goller: Dk. 82 Burak Çalık (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mitrovic, Dk. 83 Kosecki, Dk.84 Galip Güzel (Adana Demirspor), Dk. 30 Kerem Can Akyüz, Dk. 45 Alperen Babacan, Dk. 45 Mehmet Akyüz, Dk. 78 Gökhan Süzen (Denizlispor)
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