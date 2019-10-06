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HaberlerFutbolAdana Demirspor Menemenspor maç SONUCU - Menemenspor'dan Adana Demirspor'a tek kurşun!

Adana Demirspor: 0 - Ekol Göz Menemenspor: 1

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi

Adana Demirspor

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Erdal Öztürk (Dk. 46 Vedat Bora),Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 32 Carayol),Sinan Kurt (Dk. 68 Gladky),Berk Yıldız, Samed Ali Kaya

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Murat Erdemir, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Ali Keten, Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Olatunbosun),Mehmet Boztepe (Dk. 71 Murat Elkatmış),Ali Özgün (Dk. 86 Hüseyin Çolak)

Gol: Dk. 36 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)

Sarıkartlar: Dk. 22 Mehmet Uslu, Dk. 38 Tevfik Altındağ, Dk. 60 Berk Yıldız, Dk. 63 Samed Ali Kaya, Dk. 90+2 Emrullah Şalk (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor),Dk. 85 Selmani, Dk. 90+5 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)

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