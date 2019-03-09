Ümit Özat yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında liderlik yarışı veren Osmanlıspor'u ağırladı.

Karşılaşmada iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı ve iki takım da 0-0'lık eşitlikle 1'er puana razı oldu.