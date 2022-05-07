9. dakikada Juanfran sağ kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortada Adana Demirsporlu futbolcuların dokunamadığı topa Umut Güneş müdahale etti. Kale sahası içinde Borja'nın, önünde kalan topa vuruşunda, kaleci Muric yatarak meşin yuvarlağa hakim oldu.

20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Candedias'ın yerden ortasında kale sahasında ön direk civarında Tayyip Talha Sanuç'un ters vuruşuyla meşin yuvarlak kendi kalesinde ağlarla buluştu: 0-1.

30. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanatta ceza sahası içine kale önüne ortasında Diedhiou'nun yatarak kafa vuruşunda, top kaleci Muric'te kaldı.

32. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta Bjarnason'un pasıyla topla buluşan Belhanda topu sürerek ceza sahası çizgisine kadar geldi. Belhanda'nın bu noktadan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

37. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Yusuf Karagöz'ün yükselip dokunamadığı topa Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

42. dakikada Gökhan İnler, çalımlarla yaklaştığı ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz son anda topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Öte yandan maçtan önce Adana Demirsporlu futbolcular seremoniye üzerinde "Söğüt'ten Sarıçam'a Gönül Köprüsü 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni okuntulusunuz" yazılı pankartla çıktı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular da üzerinde "7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" yazılı pankart taşıdı.

50. dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha Sanuç kafayla topu rakip ağlara gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, gol öncesi Tayyip Talha Sanuç'un rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. VAR kontrolü sonucu karar değişmedi.

53. dakikada ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında Balotelli'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

76. dakikada Aytemiz Alanyaspor tekrar öne geçti. Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambol sonucu Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sağ kanatta kale sahası içinde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

81. dakika Candeias'ın sağ kanattan ortasında Tayfur Bingöl'ün vuruşunda kaleciden dönen topa Wilson Eduardo vurdu. Geri dönen topu önünde bulan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda top ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesi sonucu Tayfur Bingöl'ün faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün yerden şutunda, kaleci Yusuf Karagöz yatarak topa hakim oldu.

90+5. dakikada köşe atışı sonrası ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün sert şutunda, top kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Adana Demirspor: Muric, İsmail Cokçalış (Dk. 84 Semih Güler), Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 79 Alper Uludağ), Sinan Kurt, Gökhan İnler (Dk. 87 Assombalonga), Yunus Akgün, Belhanda, Bjarnason (Dk. 89 Vargas), Balotelli

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Milunovic, Awaziem (Dk. 68 Emre Akbaba), Borja, Leroy Fer, Fatih Aksoy, Efecan Karaca (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Umut Güneş (Dk. 68 Efkan Bekiroğlu), Candeias (Dk. 85 Novais), Diedhiou (Dk. 58 Wilson Eduardo)

Goller: Dk. 20 Tayyip Talha Sanuç (kendi kalesine), Dk. 76 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Diedhiou, Dk. 50 Awaziem, Dk. 65 Umut Güneş, Dk. 83 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 30 Semih Güler (yedek kulübesinde), Dk. 60 İsmail Çokçalış, Dk. 60 Balotelli, Dk. 89 Belhanda (Adana Demirspor)