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HaberlerFutbol

Adana Demirspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Adana Demirspor evinde BB Erzurumspor’u ağırladı. Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı

Adana Demirspor

Adana Demirspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim 

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu (Dk. 88 Tayyip Talha Sanuç),Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt, Aosman (Dk. 68 Tevfik Altındağ),Kosecki, Berk Yıldız (Dk. 74 Volkan Şen),Traore, Samed Ali Kaya

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Merthan Açıl (Dk. 73 Hasan Ayaroğlu),Aykut Demir, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 67 Sunu),Mucahit Albayrak, Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan (Dk. 80 Rashad Muhammed),Emrah Başsan, Pote

Gol: Dk. 52 Aosman (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Traore, Dk. 79 Emre Nefiz, Dk. 88 Mehmet Uslu, Dk. 90+1 Volkan Şen (Adana Demirspor),Dk. 50 Scuk, Dk. 84 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

51. dakikada Adana Demirspor’da ortaya yükselen Aias, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
58. dakikada BB Erzurumspor’da Mücahit orta sahadan mücadele sonucu aldığı topu kaleye gönderdi. Top kaleci Kurtuluş'da kaldı.
82. dakikada Adana Demirspor’da Volkan Şen, orta sahada aldığı topla BB Erzurumspor’un ceza sahasına kadar ilerledi. Şen, vurduğu topu ağlarla buluşturamadı.

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