Adana Demirspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Cemil Tunç
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Hakan Bilgiç, Rassoul, Adil Demirbağ (Dk. 42 Semih Güler),Mehmet Uslu, Vedat Bora (Dk. 82 Samed Ali Kaya),Traore, Stokes, Sinan Kurt (Dk. 86 Erdal Öztürk),Levent Ayçiçek, Volkan Şen
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay (Dk. 77 Ramazan Civelek),Dobrovoljc, Abdulhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Zeki Yıldırım (Dk. 46 Barış Özbek),Darri (Dk. 60 Emeghara),Sabo, Mervan Çelik, Erkan Zengin
Goller: Dk. 28 Mervan Çelik (Fatih Karagümrük),Dk. 45 Vedat Bora (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Vedat Bora, Dk. 48 Traore, Dk. 78 Levent Ayçiçek (Adana Demirspor),Dk. 34 Sabo, Dk. 36 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)
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