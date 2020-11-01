Adana Demirspor: 1 - Yılport Samsunspor: 1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Zubas, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Traore (Dk. 53 Kerim Avcı),Hasan Kılıç (Dk. 85 Lanzafame),Erkan Zengin (Dk. 63 Sedat Şahintürk),Gökhan İnler, Mehmet Akyüz (Dk. 63 Pa Dibba),Volkan Şen

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Caner Arıcı (Dk. 84 Erhan Kartal),Kerem Can Akyüz, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 84 Ercan Yazıcı),Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 84 Gökhan Alsan),İlyas Yavuz (Dk. 57 Oğuz Gürbulak),Guido Koçer, Burak Çalık (Dk. 72 Gyasi),Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 50 Guido Koçer (Yılport Samsunspor),Dk. 86 Lanzafame (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Nadir Çiftçi, Dk. 44 İlyas Yavuz, Dk. 69 Erkam Reşmen, Dk. 76 Savicevic, Dk. 90+2 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)

6. dakikada Samsunspor'un karambolden ceza sahası içerisine gönderdiği topu alan Ferhat, kaleye doğru sert bir vuruş yaptı ancak top direkten döndü.

7. dakikada Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz'ün pasıyla topla buluşan Volkan, kaleye doğru vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.

30. dakikada Samsunspor'da Savicevic, ceza sahası dışında karambolden aldığı topu havadan doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Zubas direkten topu dışarı çıkarttı.

50. dakikada Samsunspor'da Burak'ın ara pasıyla topla buluşan Guido gelişine vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

69. dakikada Adana Demirspor'da orta sahadan topu alan Volkan, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışına kadar gitti. Burada takım arkadaşı Hasan'a pas veren Volkan daha sonra Hasan'dan aldığı ara pasla kaleye şut çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi Hüseyin Göçek ağlarla buluşan top için ofsayt kararı verdi.

86. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı serbest vuruşta top Samsunspor'un savunmasına çarptıktan sonra Lanzafame'nin önünde kaldı. Lanzafame gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1