Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Akhisarspor, 29. dakikada Cikalleshi ile 1-0 öne geçerken Adana Demirspor bu gole 49. dakikada Volkan Şen'le yanıt verdi. Konuk ekip 54. dakikada Onur Ayık'la yeniden öne geçerken 89. dakikda Bjarnason farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Adana Demirspor 90+2'de Mehmet Akyüz'le farkı 1'e indirse de maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Akhisarspor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Gökhan Barcın

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Hasan Kılıç, Mehmet Uslu, Semih Güler (Dk. 72 Okan Alkan),Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 86 Kone),Erkan Zengin (Dk. 61 Kosecki),Volkan Şen, Traore, Mehmet Akyüz, Pa Dibba

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk. 64 Burhan Eşer),Onur Ayık (Dk. 90+1 Aykut Çeviker),Rotman, Cikalleshi (Dk. 90+1 Muhammet Reis)

Goller: Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 54 Onur Ayık, Dk. 89 Bjarnason (Akhisarspor),Dk. 49 Volkan Şen, Dk. 90+2 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarıkartlar: Dk. 22 Uğur Arslan Kuru, Dk. 67 Bjarnason, Dk. 80 Onur Ayık (Akhisarspor),Dk. 66 Kosecki (Adana Demirspor)