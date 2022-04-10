Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Mücadelede gol perdesi 33. dakikada açıldı: Svensson'un pasında Belhanda, Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 3 dakika sonra bu kez Samet Akaydın sahne aldı ve fark 2'ye çıktı, ilk 45 dakika da 2-0'lık skorla tamamlandı.

Altay 82'de Muhammed Naderi'nin golüyle umutlansa da 87'de penaltı kazanan Adana Demirspor'da Balotelli maçın sonucunu söyledi: 3-1.

Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti. Altay ise haftayı 29 puanla tamamladı.