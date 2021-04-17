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Adana Demirspor: 3 - GZT Giresunspor: 0

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, sahasında lider GZT Giresunspor'u 3-0 yendi

Adana Demirspor: 3 - GZT Giresunspor: 0

Adana Demirspor: 3 - GZT Giresunspor: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Gökhan Memişoğlu, Ata Yıldırım

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan (Dk. 89 Semih Güler),Kaan Kanak, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Yunus Akgün),Sinan Kurt (Dk. 76 İsmail Yüksek),Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Ezeh (Dk. 56 Emircan Altıntaş),Pa Dibba (Dk. 76 Volkan Şen)

GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Hüsamettin Tut (Dk. 59 Kerem Kalafat),Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman (Dk. 46 Uzodimma),Sergen Piçinciol, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 59 Traore),Nalepa, Serginho (Dk. 38 Erol Can Akdağ),Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 79 Muhammed Himmet Ertürk),Balde

Goller: Dk. 12 Ezeh, Dk. 37 Sinan Kurt, Dk. 43 Hasan Kılıç (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Sinan Kurt, Dk. 56 Gökhan İnler, Dk. 88 İsmail Yüksek (Adana Demirspor),Dk. 65 Sergen Piçinciol ve Eren Tozlu, Dk. 69 Mehmet Taş, Dk. 81 Kerem Kalafat (GZT Giresunspor)

TFF 1.Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor, evinde GZT Giresunspor’u 3-0 mağlup etti.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

11. dakikada Gökhan İnler, ceza alanı önünde topu Ezeh’e verdi. Ezeh, çalımlarla GZT Giresunspor defansını geçip plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada Nalepa’nın pasında topla buluşan Balde’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Adana Demirspor'da Ezeh'in verdiği ara pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Sinan, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

41. dakikada Hüseyin’den topu orta sahada kapan Ezeh, meşin yuvarlağı ceza alanı içine kadar taşıdı. Ceza alanı içinde Ezeh, Salih tarafından düşürülünce hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada beyaz noktaya gelen Hasan, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-0

66. dakikada Kaan, ceza sahası içerisindeki Pa Dibba’ya pasını gönderdi. Dibba’nın topuk pasında Sinan, kaleye sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maç sırasında tribünlerde çok sayıda kişinin bulunması dikkati çekti.

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