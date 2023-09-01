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        Haberler Spor Futbol Adana Demirspor, Avrupa'ya veda etti! - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor, Avrupa'ya veda etti!

        Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Genk'e penaltılarla 5-4 yenilerek turnuvadan elendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 00:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 01:13
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        Adana Demirspor'dan Avrupa'ya veda!
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        3. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda top az farkla auta çıktı.

        9. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ndiaye, rakibinin markajından sıyrılıp yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleci Vandevoordt, ayağıyla meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

        17. dakikada sağ kanattan hızla kaleye hareketlenen Belhanda, meşin yuvarlağı altıpas içerisindeki Ndiaye'ye bıraktı. Senegalli oyuncu topu ağlarla buluştursa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        29. dakikada Yusuf Sarı, Belhanda ile yaptığı verkaçın ardından ceza yayından şutunu çekti. Savunmaya çarpan top, az farkla kornere çıktı.

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        36. dakikada Genk, etkili geldi. Ceza yayına hareketlenen El Khannouss'un şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

        37. dakikada ceza sahasında Kayambe'yi geçen Yusuf Sarı, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Vandevoordt, topu güçlükle kornere çeldi.

        45+7'de Adana ekibi penaltı kazandı. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında meşin yuvarlak, Genk kaptanı Hrosovsky'in eline çarpınca hakem Jose Luis Munuera, penaltı noktasını işaret etti.

        45+9'da Ndiaye'nin kullandığı penaltıda kaleci Vandevoordt, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Hızla hareketlenen Senegalli forvet, bir kez daha dokunduğu topu ağlara gönderdi: 1-0

        İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        65. dakikada ceza sahasına giren Genk oyuncusu Oyen, Stambouli ile mücadelesinde yerde kalınca Hakem Jose Luis Munuera, penaltı noktasını işaret etti. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen İspanyol hakem, penaltıyı iptal etti.

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        83. dakikada konuk ekip etkili geldi. Arteaga'nın sol kanattan ortasına iyi yükselen Baah'ın kafa vuruşunda top, sağdan auta çıktı.

        90+9'da Genk, beraberliğe yaklaştı. Oyen'in sol çarprazdan ortasına yükselen Arokodare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

        Belçika temsilcisinin sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında normal süre Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve 15'er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi.

        104. dakikada Oyen'in kafa vuruşunda köşeye iyi uzanan kaleci Karacic, topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi.

        Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

        Penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayan Belçika temsilcisi Genk, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

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        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno (İspanya)

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir (Dk. 59 Karacic), Svensson, Gravillon, Semih Güler (Dk. 86 Manev), Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 73 Badou Ndiaye), Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Akintola), Cherif Ndiaye (Dk. 87 Niang)

        Genk: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Kayembe (Dk. 68 Arteaga), Munoz, Hrosovsky (Dk. 68 Heynen), Galarza, El Khannouss (Dk. El Hadj), Fadera (Dk. 50 Baah), Sor (Dk. 68 Arokodare), Oyen (Dk. 114 Aziz Mohammed)

        Gol: Dk. 45+9 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 64 Emre Akbaba, Dk. 78 Belhanda, Dk. 90+5 Rodrigues, Dk. 120 Stambouli (Adana Demirspor), Dk. 25 Fadera, Dk. 90 Arokodare (Genk)

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