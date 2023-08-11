Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Takım Avrupalı gibi oynuyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor sahasında Osijek’i 5-1 mağlup etti. Kulüp Başkanı Murat Sancak ise maç sonu açıklamalarda bulundu.

Sancak, ”Güzel bir maçtı, çocuklar çok istedi. Çok da kaçırdık, iyi mücadele ettik. Belki bir tane attılar ama iyi takım. Kaliteli bir kadroları var. Aslında zor bir maç olacağını bekliyorduk ama işte top şansı kimde olursa o golleri attı. İnşallah oradaki maçta da arzuladığımız puanları alıp gelirsek ne mutlu bize. Tek hedefimiz gruplara kalmak. Gruplara kalırsak bakacağız artık. Bu havada oynamak her babayiğidin harcı değil. Allah futbolcuların yardımcısı olsun. Bu nem oranında oturduğumuz yerde nefes alamıyoruz, daha ne olsun. Çok istediler ve oldu. Gidebildiğimiz kadar Avrupa liginde gideceğiz. Öğreneceğiz buraları, şu anda öğrenme aşamasındayız. Maşallah takım sanki bir Avrupalı takım gibi oynuyor. Taraftar tek kelimeyle muhteşemdi. Geçen hafta sahaya bir şeyler attılar, olmaması lazımdı. Onlar da zamanla öğrenecekler” diye konuştu.

Açıklamalarının ardından Murat Sancak, taraftarlarla fotoğraf çekildi.