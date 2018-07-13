Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı 2 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Galatasaray altyapısından yetişen ve geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de görev alan 22 yaşındaki Berk Yıldız'la 2 yıllık kiralık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer aşamasında göstermiş olduğu incelikten dolayı Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e teşekkür ederek, "Başarılı maçlar çıkaran Berk Yıldız'ı birçok takım istemesine rağmen kendisiyle 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Berk Yıldız da mavi-lacivertli takımın formasını giyecek olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, transferde emeği geçenlere teşekkür etti.