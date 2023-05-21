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STAT: Yeni Adana Stadı

HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

19' Belhanda

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

34 haftada bir maç fazlasıyla 71 puan toplayan Beşiktaş, averajla Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Galatasaray'ın Sivasspor'u yenmesiyle Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı. Biri hükmen olmak üzere ligdeki son 5 maçını kazanan siyah beyazlılar, Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak ve ikincilik yarışını sürdürmek için kazanmak istiyor.