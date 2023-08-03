Adana Demirspor - CFR Cluj maçı CANLI YAYIN
Adana Demirspor - CFR Cluj maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk ediyor. Romanya'daki ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan mavi-lacivertliler, Adana'daki rövanşta rakibini mağlup edip adını 3. eleme turuna yazdırmak istiyor. Adana Demirspor Cluj maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile evinde karşı karşıya geliyor.
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEM: Nathan Verboomen (Belçika)
SAAT: 21.00
YAYIN: TV 8,5
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Muhar, Ajeti, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea
Mavi-lacivertliler, Romanya'da oynadığı ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Adana Demirspor'a tur için her türlü galibiyet yeterli olacak.
Adana Demirspor, Cluj'u elemesi halinde 3. eleme turunda Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
AVRUPA'DA 2'NCİ MAÇ
Adana Demirspor, tarihindeki ikinci Avrupa maçına çıkıyor. Adana ekibi, Cluj'u devirip hem tur atlamak hem de Avrupa kupalarında tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor.