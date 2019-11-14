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HaberlerFutbol

Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, futbolcular Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi

Adana Demirspor

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Orhan sol bek, Hakan sağ bek mevkisinde görev yapıyordu.

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