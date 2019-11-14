Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.
Orhan sol bek, Hakan sağ bek mevkisinde görev yapıyordu.
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