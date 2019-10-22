Adana Demirspor'da 3 kadro dışı!

Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararı ile Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı ve oyuncuların takımdan ayrı çalışacağı belirtildi. Bunun yanında Hatayspor maçında maçında alınan mağlubiyetten dolayı futbolculara 20 bin TL para cezası verildi. Takımın puan sıralamasında ilk iki sıraya yerleşmediği sürece de futbolculara prim verilmeyeceği aktarıldı.